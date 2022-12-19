Всі розділи
Укр / Рус

Як обманюються українці: топ-5 міфів про енергосистему

Понеділок, 19 грудня 2022, 13:17 - Економічна правда

В усіх нас виключають світло. У когось більше - в когось менше, кому як пощастило. І нібито на винуватця цього навіть не треба показувати пальцем - це країна-терорист Росія. Але чомусь дехто з нас думає, що "не все так однозначно".

Наш ворог хоче змістити ракурс, сказати нам, що винні енергетики, ДТЕК, кум мера, якому не виключають світло і взагалі будь-хто, але не РФ.

ЕП розібрала та спростувала топ-міфів про відключення світла, які ворог намагається запустити у наші голови.

енергетика війна
Матеріали за темою
Європа втратила близько 1 трильйона доларів через зростання цін на енергоносії – Bloomberg 18 грудня 2022, 18:00
В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України після 9 ракетного удару росіян 17 грудня 2022, 12:35
ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві: повернуть холодну воду всій столиці і світло на Троєщині 16 грудня 2022, 20:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті