Як обманюються українці: топ-5 міфів про енергосистему

В усіх нас виключають світло. У когось більше - в когось менше, кому як пощастило. І нібито на винуватця цього навіть не треба показувати пальцем - це країна-терорист Росія. Але чомусь дехто з нас думає, що "не все так однозначно".

Наш ворог хоче змістити ракурс, сказати нам, що винні енергетики, ДТЕК, кум мера, якому не виключають світло і взагалі будь-хто, але не РФ.

ЕП розібрала та спростувала топ-міфів про відключення світла, які ворог намагається запустити у наші голови.