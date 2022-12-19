Курс валют на 19 грудня: гривня ослабла на "чорному ринку", стабільна в банках

У понеділок, 19 грудня, гривня повернулася до рівня у 40 за долар після швидкого зміцнення у п’ятницю, натомість курс у касах банків стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 39,90 - 40,06 грн, а у п’ятницю, 16 грудня, коливався на рівні 38,71 - 39,96 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,83 - 42,16 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 41,87 - 42,05 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,7 - 40,15 грн (курс на 16 грудня – 39,6 - 40,1 грн);

Євро – 41,5 - 42,25 грн (курс на 16 грудня – 41,5 - 42,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,25 - 39,75 грн;

Ощадбанк – 39,75 - 40,48 грн;

Укрексімбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен – 39,7 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.