В Україну імпортували понад 200 тисяч "пільгових" генераторів

Українці та бізнес ввезли в Україну понад 200 тисяч генераторів за нульовим податком на додану вартість та ставкою мита, що запрацювало у листопаді.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Так, на сьогодні 19 грудня в Україну на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ та мита було імпортовано 235,9 тисячі генераторів.

Суттєву більшість, 92% (217,3 тисячі) з них завезли юридичні особи, тобто бізнес. Решта 8% (18,6 тисяч) були завезені фізичними особами.

В цілому за 2022 рік в Україну завезли 510,3 тисяч генераторів.

Нагадуємо:

На початку листопада Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари.

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Державна митна служба пояснила правила для ввезення генераторів в Україну, зокрема – які можна ввозити без письмової декларації.