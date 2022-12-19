Через війну російські акції показали найбільше у світі падіння у 2022 році – Bloomberg

Вторгнення РФ в Україну призвело до падіння російських акцій - на кінець 2022 року акції РФ подешевшали сильніше, ніж інші папери у всьому світі.

Про це пише Bloomberg.

"Вторгнення в Україну призвело до падіння російських акцій у лютому. Майже 10 місяців потому, відновлення виглядає далекою перспективою після того, як санкції спровокували відтік інвесторів і зробили акції найгіршими у світі.

Хоча економіка в цілому краще, ніж очікувалося, витримала санкції, запроваджені США та їхніми союзниками, на фондовому ринку спостерігається інша картина", - пише агентствою

Так, російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відслідковують акції країни, були або заморожені, або закриті.

Місцеві інвестори не змогли врятувати внутрішній ринок від падіння, викликаного війною, навіть незважаючи на те, що більшості іноземців все ще заборонено продавати місцеві акції, якими вони володіють.

Лютневий розпродаж спричинив рекордно тривале закриття московського ринку.

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"Доларовий індекс РТС впав на 35% в цьому році, що робить його найгіршим показником серед 92 індексів, що відслідковуються Bloomberg у всьому світі, в місцевій валюті, і третім найгіршим в доларах.

Російський індекс MOEX, що розраховується в рублях, впав на 44%, що є найстрімкішим річним падінням з 2008 року. Зі зростанням напруженості війни, втрати можуть бути ще більшими", - наголошує Bloomberg.

"Російські акції відображають похмурі перспективи, оскільки західні санкції починають тиснути на внутрішню економіку", - сказав старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Ltd Петро Матис.

"Перспектива глобального спаду протягом наступних кількох кварталів не обіцяє нічого хорошого для російської нафти, особливо в той час, коли Європейський Союз повністю прагне знизити свою залежність від російських сировинних товарів", - додав він.

ЄС і "Велика сімка" домовилися заборонити компаніям блоків надавати ключові послуги, включаючи страхування суден, що перевозять російську нафту, якщо вона була придбана за ціною, вищою за 60 доларів за барель. Російські запаси нафти також постраждали від нестабільних цін на нафту, при цьому еталонна марка Brent впала приблизно на 40% від свого березневого максимуму.

Акції ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Газпром", найвагоміші члени індексу MOEX, впали на 30% і 53% відповідно в цьому році.

Тим часом, найбільший банк, ПАТ "Сбербанк Росії", впав на 54%, оскільки міжнародні санкції вплинули на все, від можливості Росії отримати доступ до валютних резервів до системи банківських повідомлень SWIFT.

Побоювання, що Путін може розширити призов резервістів з 300 000 чоловік, мобілізованих у вересні, також підірвали впевненість місцевих роздрібних інвесторів в тому, що у них є гроші, які вони можуть вкласти в роботу на фондовому ринку.

Наступний рік навряд чи принесе полегшення, оскільки війна і контроль за рухом капіталу триватимуть, особливо якщо глобальна рецесія обмежить попит на сировинні товари, а нові санкції ще більше посилять тиск на російську економіку, кажуть аналітики.

У четвер країни-члени ЄС досягли угоди щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії, спрямованих на нові банки та чиновників, а також на доступ країни до безпілотників.

Економічна правда