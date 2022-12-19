Працівники Amazon у Німеччині готуються до страйків напередодні свят

Німецька профспілка Verdi закликала працівників складів Amazon до страйку по всій країні під час святкового сезону із вимогами підвищення заробітної плати і приєднання до колективних договорів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про час і місце проведення окремих акцій заздалегідь оголошено не буде, йдеться в заяві профспілки.

Найбільший в світі онлайн-ритейлер роками стикається з дедалі більшою напруженістю у відносинах з працівниками. Вони скаржаться на несправедливу трудову практику, а на низці об’єктів активізуються профспілкові об’єднання.

Verdi закликала працівників Amazon у Бад-Герсфельді, Дортмунді, Грабені під Аугсбургом, Кобленці, Лейпцигу, Райнберзі та Верні приєднатися до страйків. Протести у час новорічних свят вже декілька років проходять на підприємствах Amazon – як у Німеччині, так і в інших містах.