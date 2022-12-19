Ціни на нафту зростають на тлі перспектив відновлення попиту в Китаї

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки перспектива відновлення попиту, викликана ослабленням Китаєм COVID-обмежень і рішенням США викупити нафту для своїх держрезервів, взяла верх над побоюваннями глобальної рецесії.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 42 цента, або на 0,5%, до 79,46 долара за барель до 07:53 за Гринвічем.

Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 74,67 долара, піднявшись у ціні на 38 центів, або на 0,5%.

Обидва орієнтири впали більш ніж на 2 долари за барель минулої п'ятниці після заяв американських та європейських центральних банків щодо підвищення процентних ставок, які викликали занепокоєння щодо можливої рецесії.

Причини зміни цін

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Китай, найбільший у світі імпортер нафти і споживач нафти №2, переживає першу з трьох очікуваних хвиль захворювань COVID-19 після того, як Пекін послабив обмеження на пересування.

"Незважаючи на сплеск захворюваності на COVID, оптимізм, що відновлюється, і стимулююча політика покращують перспективи попиту на нафту", - зазначила аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

За даними компанії Kayrros, що займається супутниковими даними, різке припинення Китаєм політики "динамічного нуля" COVID "вдихає нове життя" в авіаційний сектор, при цьому середній попит на авіаційне паливо підскочив на 75%, або майже на 170 000 барелів на добу, за два тижні.

У п'ятницю інформаційне агентство Caixin повідомило, що Китай планує збільшити кількість рейсів з метою відновити середньодобові обсяги пасажирських перевезень в країні до 70% від рівня 2019 року.

"Ринок буде зосереджений на прогресі відновлення попиту в Китаї ... загальний прогноз позитивний, але шлях відновлення може бути повільним і вибоїстим, враховуючи важку ситуацію з COVID в найближчій перспективі", - відзначають аналітики Haitong Futures.

Оголошення Міністерства енергетики США в п'ятницю про те, що воно почне викуповувати нафту для Стратегічного нафтового резерву з поставкою в лютому наступного року, також підтримало прогноз щодо зміцнення цін.

Це буде перша закупівля Сполученими Штатами після рекордного вивільнення 180 мільйонів барелів із запасу в цьому році.

Економічна правда