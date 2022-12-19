У Києві тривають екстрені відключення світла

Двигуни для Байрактарів: як Україна допомагає Туреччині виробляти надсучасні ударні безпілотники Українські підприємства збирають двигуни для турецьких крилатих ракет, гелікоптерів та безпілотників. Як це стало можливим та що, крім заводу, Baykar ще планує побудувати в Україні?

"Вдарити по центру банківських операцій". Чи можуть російські терористи "покласти" банки? Банківська система була однією з пріоритетних цілей росіян і в перші дні великої війни вона вистояла. Наразі в Росії знову заговорили про удари по ній. Чи варто хвилюватися?