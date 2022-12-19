У Києві тривають екстрені відключення світла
Понеділок, 19 грудня 2022, 09:11 -
У Києві у понеділок продовжилися екстрені відключення електроенергії після нічної атаки росіян на інфраструктуру України.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Компанія наголошує, що Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків чергових російських ударів на об’єкти енергетики.
Нагадуємо:
Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей