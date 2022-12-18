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УЗ призначила ще один поїзд з Києва до Кишинева – сполучення між столицями стає щоденним

Неділя, 18 грудня 2022, 12:33 - Ігор Пилипів
 
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Укрзалізниця на період різдвяно-новорічних свят призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Перший рейс поїзда №351/352 відбутися з Києва у вівторок, 20 грудня, а з Кишинева —  21 грудня. Поїзд курсуватиме через день. 

Відправлятиметься з Києва відбуватиметься о 17:02, а прибуття до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48. 

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень. 

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