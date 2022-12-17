ЄС погодився допомогти профінансувати проєкт прокладання енергетичного кабелю у Чорному морі

Європейський Союз планує допомогти профінансувати електрокабель, який з’єднає Грузію та Азербайджан з країнами ЄС через Чорне море.

Про це повідомляє Bloomberg.

"З початку війни з Росією ми вирішили відвернутися від російського викопного палива та диверсифікуватися в бік надійних енергетичних партнерів, і це працює. Чорноморський електричний кабель — це новий маршрут передачі, повний можливостей, оскільки він також може допомогти доставити електроенергію до наших сусідів у Молдові, на Західних Балканах і, звичайно, в Україні", — сказала фон дер Ляєн.

Загальна вартість проекту не розголошується. Плани щодо лінії електропередачі, першої, що напряму з’єднує ЄС із Кавказьким регіоном, є частиною зусиль блоку щодо диверсифікації джерел енергії та стримування зростання цін

Крім Румунії, кабель принесе електроенергію в Угорщину. Очікується, що детальне техніко-економічне обґрунтування буде завершено у вересні наступного року, а будівництво завершиться за шість років.

Також повідомляється, що після завершення будівництва лінія збільшить експорт електроенергії з Азербайджану до ЄС, за словами президента Ільхама Алієва. Азербайджан оцінює свою відновлювальну електроенергію у 27 гігават. Країна стає все більш важливою для європейських країн у сфері енергопостачання: щонайменше 10 країн уклали угоди з Баку про імпорт більшої кількості природного газу, щоб зменшити залежність від російських потоків.

Він додав, що Азербайджан планує збільшити газові потоки в ЄС до 11,6 млрд кубометрів наступного року, сказав Алієв у Бухаресті.

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