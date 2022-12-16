Через перебої з електроенергією дві третини бізнесів скорегували роботу – ЄБА

Перебої з електропостачанням абсолютно не вплинули лише на 1% бізнесу в Україні.

Про це свідчать результати опитування Європейської бізнес асоціації.

Нестабільність електропостачання протягом двох останніх місяців змусила 66% компаній скорегувати графік роботи, 40% – скоротити обсяги виробництва чи надання послуг, а закрити частину офісів, торгових точок чи відділень – 12%.

"Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень. Тільки 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже не вплинули", – зазначають в ЄБА.

Крім цього, для того щоб мінімізувати вплив відключень світла:

86% бізнесів встановлюють генератори або інші джерела безперебійного зв’язку;

65% використовують альтернативні джерела зв’язку та інтернету;

25% переносять дані у хмару;

22% проводять заходи з кібербезпеки

10% вимушено проводити релокацію бізнесу або персоналу.

"Втім у зв’язку з підготовкою до відключень електроенергії український бізнес несе суттєві витрати", – констатують в Асоціації.

40% опитаних компаній витратили на забезпечення до 50 тис дол, ще 22% – в діапазоні 50-100 тис. доларів, 24% – 100-200 тисяч доларів, і 14% – більше 200 тис. доларів.

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72% компаній стверджують, що тривалий блекаут не зможе змусити їх вийти з українського ринку, 20% вагаються щодо відповіді, і тільки 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.

"Ситуація в енергетиці залишається надзвичайно напруженою через щотижневі масовані обстріли нашої інфраструктури. Компаніям доводиться витрачати суттєві кошти, щоб адаптуватися та мати змогу працювати навіть під час тривалих відключень. Однак ми бачимо, що навіть в умовах постійного енергетичного терору практично ніхто не зупиняє роботу повністю", – зазначила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

ЄБА

Нагадуємо:

Бізнес дещо покращив оцінки інвестиційної привабливості України в другому півріччі – Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості повернувся до значень травня 2020 року та становить 2,48 балів.