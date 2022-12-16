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Укрпошта отримає €4,5 млн гранту від ЄБРР на термінали супутникового інтернету та генератори

П'ятниця, 16 грудня 2022, 15:47 - Анастасія Жарикова

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив грант у розмірі 4,5 мільйона євро для Укрпошти для підтримки доступу до інтернету у відділених населених пунктах України.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Зазначається, що грант, який буде залучено зі Спеціального фонду акціонерів банку, підтримає національний поштовий оператор в придбанні пристроїв для супутникового інтернету та генераторів для забезпечення надійного інтернет-з’єднання та мобільних точок зарядки.

За кошти планують закупити таке обладнання для 1700 поштових відділень у понад 450 містах і селищах. 

"Укрпошта доповнить 4,5 млн євро ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів для цього проекту, щоб придбати додаткове обладнання, зокрема опалювальні печі, Wi-Fi роутери та освітлювальне обладнання", – додають в ЄБРР.

Економічна правда

Укрпошта ЄБРР інтернет електроенергія
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