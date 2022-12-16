Японія збільшує видатки на оборону до $320 мільярдів: вироблятимуть ракети та винищувачі

Уряд Японії ухвалив план нарощування оборонної потужності на наступні 5 років на 320 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

План подвоює витрати на оборону приблизно до 2% ВВП на рік, порівняно з встановленим Японією лімітом витрат в 1% ВВП, що діяв із 1976 року.

Відтак бюджет міністерства оборони зросте приблизно до десятої частини всіх поточних державних витрат і зробить Японію третьою у світі за обсягом видатків на оборону після США та Китаю.

Зокрема, план передбачає виробництво ракет, здатних досягати Китаю у разу його нападу на Тайвань.

Більшість оборонних замовлень отримає Mitsubishi Heavy Industries, яка займеться виробництвом балістичних ракет та винищувачів.

Для того аби компенсувати різке збільшення витрат на оборону, уряд Японії підвищить податок на тютюнові вироби, корпоративний податок та податок на відновлення після стихійних лих.

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Рішення про підвищення видатків на оборону було зумовлено напруженістю в регіоні та вторгненням Росії в Україну.