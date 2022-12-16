Росбанк олігарха Потаніна призупиняє операції з доларом, євро і дирхамом через санкції США

Російський банк Росбанк припинив операції в доларах США, євро і дирхамах, попередивши, що деякі транзакції можуть бути заблоковані, після того, як в четвер США ввели санкції проти банку і його власника Володимира Потаніна.

Про це пише Reuters.

Напередодні Сполучені Штати ввели санкції проти 61-річного Потаніна, його холдингової компанії "Інтеррос", Росбанку і членів сім'ї Потаніна.

Обмеження не стосуються гірничодобувного гіганта "Норнікель", де Потанін є найбільшим акціонером. "Інтеррос" володіє 36% акцій "Норнікеля", найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю.

На сторінці питань і відповідей на своєму сайті Росбанк визнав деякі обмеження в обслуговуванні клієнтів.

"У поточних умовах ми призупинили операції в доларах США, євро і дирхамах, а також операції з юрисдикціями США і ЄС, оскільки на даний момент ми не можемо запропонувати маршрутизацію, яка дозволяє гарантувати, що кошти клієнтів не будуть заблоковані іноземними банками-кореспондентами", - йдеться в повідомленні Росбанку.

Британія ввела санкції проти Потаніна 29 червня. Міністерство фінансів США заявило, що цей крок у четвер, який є частиною пакету заходів, спрямованих на російський сектор фінансових послуг, є подальшим кроком до поглиблення ізоляції Росії від світових ринків і ускладнення для Москви фінансування її війни проти України.

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У травні "Інтеррос" Потаніна закрив угоду з купівлі Росбанку у Societe Generale.

Згодом Потанін придбав 35% акцій TCS Group, яка володіє російським онлайн-банком "Тінькофф".

Потанін заявив, що "Інтеррос" купив свою частку в TCS за кілька сотень мільйонів доларів. Засновник TCS Олег Тіньков, який продав Потаніну свою частку, раніше оцінював свій холдинг в більш ніж 2 мільярди доларів, але сказав, що продав його за "копійки".

"Норнікель" і "Тінькофф" залишилися поза санкціями, оскільки частки Потаніна в цих компаніях становлять менше 50%. США вважають заблокованими будь-які активи, що належать на 50% або більше особі, яка перебуває у списку заблокованих осіб.

Економічна правда