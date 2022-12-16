Центробанк РФ визнав дефіцит робочої сили в країні через мобілізацію

Центробанк РФ у матеріалах за підсумками засідання ради директорів по ключовій ставці заявив, що у Росії через мобілізацію "в багатьох галузях посилюється дефіцит робочої сили".

Про це пише Meduza.

"На поточному етапі можливості розширення виробництва в російській економіці значною мірою обмежені станом ринку праці. Безробіття оновило історичний мінімум.

На тлі наслідків часткової мобілізації в багатьох галузях посилюється дефіцит робочої сили. За цих умов у них прискорюється зростання реальних заробітних плат, яке може випереджати зростання продуктивності праці", - заявляє Банк Росії.

Ключову ставку, як і прогнозувалося, Центробанк РФ зберіг на колишньому рівні - 7,5% річних.

Мобілізацію в Росії оголосили у вересні. У РФ заявляли, що призвати збираються 300 тисяч осіб.

Президент РФ Володимир Путін на початку листопада заявив, що в Росії мобілізовано 318 тисяч осіб.

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При цьому влада РФ у листопаді оголосила про завершення мобілізації, але юридично це так і не закріплено - відповідний указ Путіна не видано.

Нагадаємо:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

За словами Залужного, російська мобілізація спрацювала.

"Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати.

Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб...", - сказав він.

Економічна правда