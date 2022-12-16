Фрідман позбувся своїх активів у Данії та Польщі в обхід санкцій – розслідування

Російський олігарх Міхаіл Фрідман в обхід санкцій ЄС позбувся низки своїх європейських активів: продав ІТ-бізнес у Данії та продовольчу компанію у Польщі.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Це дало змогу вивести ці, в які протягом останніх двох років було інвестовано понад пів мільярда євро, активи з-під потенційної конфіскації Євросоюзом на користь України.

Так, 1 квітня 2022-го року мальтійська PHM Investments Europe Limited, одним із бенефіціарних власників якої є Фрідман, відчужила акції данської компанії "PHM Danish Topco ApS" (зараз – "EET Group Holdings ApS"). Компанія є великим ІТ-дистриб’ютором, і на початку року PHM Investments інвестувала в цей ІТ-бізнес майже 250 млн євро.

Продаж акцій відбувся через місяць після накладення Євросоюзом санкцій на Фрідмана та його бізнес-партнера Петра Авена 28 лютого.

Також після запровадження санкцій PHM Investments відчужила акції ще однієї компанії – PHM SF Dutch Topco B.V., яка володіла польським виробником готової їжі Maga Foods.

Цьогоріч, 31 березня, олігархи позбулися акцій PHM SF Dutch Topco B.V., а, відповідно, і у Maga Foods, перепродавши їх. Новий власник компанії, новостворена нідерландська фірма Signature Foods Group B.V., взяла кредит на купівлю акцій у іншої компанії, бенефіціаром якої через є Фрідман.

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Наприкінці квітня Польща внесла Maga Foods до санкційного списку країни, оскільки виявили серед бенефіціарів підсанкційних Фрідмана та Авена. Після зміни власника польська компанія безуспішно попросила виключити її із санкційного списку.

Натомість новий власник польського виробника їжі Signature Foods знайшов іншу лазівку для уникнення санкцій і ліквідував компанію Maga Foods, розірвавши таким чином усі формальні зв'язки із Фрідманом та Авеном. Після цього, у серпні 2022 року, компанію зрештою виключили з санкційного списку.

Таким чином олігархи Фрідман та Авен вже після введення санкцій на рівні Євросоюзу позбулися двох бізнесів у двох країнах-членах ЄС, в які за цей та попередній роки проінвестували понад пів мільярда євро.

Водночас, якщо російським олігархам вже вдалось продати активи або переписати на пов’язані із ними фірми, конфіскувати їх на користь України навряд чи вийде. Для того, аби це стало можливим, у країнах ЄС повинна бути ухвалена та запрацювати директива ЄС про кримінальну відповідальність за обхід санкцій.