"АрселорМіттал Кривий Ріг" отримає від ЄБРР до 100 мільйонів доларів кредиту

ЄБРР затвердив кредит на суму до 100 млн доларів США найбільшому меткомбінату України – "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Зазначається, що кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі для забезпечення безперервності діяльності в Україні.

Фінансування ЄБРР надається за надзвичайних обставин, спричинених російським вторгненням.

"Ключовим аспектом поточної інвестиційної програми є модернізація аглофабрики та будівництво нових потужностей із закриттям старої металургійної агломераційної лінії. Це включає в себе зобов'язання щодо повного закриття ряду старих агломераційних ліній та будівництва нових установок.

Стара металургійна агломераційна лінія буде повністю закрита, і будуть здійснені подальші інвестиції в очистку повітря в сталеплавильному цеху з розвитком системи очищення повітря для видалення викидів від конвертерів. Це передбачено вимогами НДТ ЄС і призведе до скорочення викидів і подальшого поліпшення якості повітря. Модернізація забезпечить значне скорочення викидів вуглецю та наблизить завод до міжнародних стандартів викидів вуглецю", - заявили в банку.

"АМКР" за ці роки досяг значного прогресу у вирішенні питань управління охороною праці та здоров'я та покращенні взаємодії із зацікавленими сторонами, що було перевірено в рамках комплексної перевірки банком", - додали в ЄБРР.

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Економічна правда