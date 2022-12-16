Україна просила у партнерів профінансувати програму виплат по 50 дол кожному українцю – WP

Українська влада обговорювала з західними партнерами програму підтримки українців, яка полягала б у виплаті 50 доларів на місяць кожному.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією джерела, знайомого з цим питанням, за розрахунками, на пів року цієї програми знадобилось би 12 мільярдів доларів фінансування.

Однак ця ідея не зустріла підтримки серед міжнародних партнерів.

Нагадуємо:

13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни, третина отримували кошти.