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Україна просила у партнерів профінансувати програму виплат по 50 дол кожному українцю – WP

П'ятниця, 16 грудня 2022, 11:49 - Анастасія Жарикова

Українська влада обговорювала з західними партнерами програму підтримки українців, яка полягала б у виплаті 50 доларів на місяць кожному.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією джерела, знайомого з цим питанням, за розрахунками, на пів року цієї програми знадобилось би 12 мільярдів доларів фінансування.

Однак ця ідея не зустріла підтримки серед міжнародних партнерів.

Нагадуємо:

13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни, третина отримували кошти.

виплати війна
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Економічна правда
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