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Ворожі обстріли знеструмили залізницю в чотирьох областях

П'ятниця, 16 грудня 2022, 09:51 - Анастасія Жарикова

Низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок черової масованої російської атаки по енергооб'єктах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена", – йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

"Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи", – зазначили в УЗ.

Укрзалізниця війна енергетика
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Економічна правда
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