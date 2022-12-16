Ворожі обстріли знеструмили залізницю в чотирьох областях

Низка ділянок залізниці в Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок черової масованої російської атаки по енергооб'єктах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена", – йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

"Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи", – зазначили в УЗ.