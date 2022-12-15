Енергооб’єкт ДТЕК відключено від системи через черговий обстріл 

У четвер, 15 грудня, російські окупанти здійснили черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго, внаслідок чого його відключено від енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначається, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Така зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.

Після закінчення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

У ДТЕК нагадують, що у вересні-грудні енергетичні підприємства компанії зазнали вже 19 атак з боку ворога. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, а троє осіб загинули.

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