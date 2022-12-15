Медсестри у Британій вийшли на найбільший страйк в історії служби охорони здоров’я

Десятки тисяч медсестер у Великій Британії у четвер вийшли на дводенний страйк – найбільший в історії британської Національної служби охорони здоров’я.

Про це повідомляє The Guardian.

Медсестри вимагають зміни системи оплати праці, оскільки зараз у системі охорони здоров’я не вистачає персоналу.

У перший день страйку, четвер, медсестри не працюють з 08:00 до 20:00, через що було скасовано більшість прийомів у лікарів та проведення операцій. Невідкладна медична допомога забезпечується в повному обсязі.

Другий день страйку запланований на наступний вівторок.

У вівторок і середу в Англії відбувся страйк працівників залізниць, що зумовило масові перебої в залізничному сполученні. Очікується, що вони також вийдуть на страйк у п'ятницю та суботу.

Крім цього пізніше цього місяця до страйку приєднаються водії автомобілів швидкої допомоги та прикордонники, через що влада Великої Британії розглядає можливість залучення військових для підтримки життєздатності важливих громадських служб.

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