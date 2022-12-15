Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі

Американська компанія Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі, який складає дослідницька компанія World Brand Lab.

Про це йдеться в пресрелізі WBL.

Другу сходинку в рейтингу зайняла Microsoft Corp., третю – компанія Google, яка торік очолювала рейтинг.

Також до топ-10 увійшли ще 5 американських компаній:

Amazon;

Walmart;

McDonald's;

Coca-Cola;

Tesla.

А також два автовиробники: японська компанія Toyota та німецька Mercedes-Benz.

"Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Великобританія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів", – йдеться в релізі.

World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.