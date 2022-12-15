У РФ роздрібні продажі горілки за рік зросли на 6%, лікерних вин – у 2,5 рази

У РФ за 11 місяців 2022 року роздрібні продажі горілки порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 6%, а лікерних вин - майже в 2,5 рази.

Про це заявиил в Росалкогольрегулюванні, пише "Интерфакс".

Так, роздрібні продажі горілки в РФ зросли до 68,8 млн декалітрів (дал).

Коньяку було продано 11,1 млн дал - це на 4,5% більше, ніж за 11 місяців минулого року, інших лікеро-горілчаних виробів міцністю вище 25 градусів - 10,2 млн дал (на 27,5% більше).

Продажі виноградних вин за цей період становили 48,2 млн дал, що на 0,6% більше, ніж роком раніше.

При цьому темпи зростання продажів шампанських та ігристих вин були вищими - 8,5%, до 14,9 млн дал.

"Але найбільшими темпами зростали роздрібні продажі лікерних вин - майже в 2,5 рази, до 655,2 тис дал.

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Водночас реалізація плодових (фруктових) вин знизилася на 18,2%, до 9,3 млн дал", - йдеться у повідомленні.

Водночас продаж слабоалкогольної продукції за 11 місяців зріс майже на 53%, до 13,6 млн дал.

Загалом у січні-листопаді цього року в РФ було продано 101,2 млн дал алкогольної продукції (без урахування пива, пивних напоїв, сидру, пуаре і медовухи), що на 3,4% більше, ніж рік тому.

Економічна правда