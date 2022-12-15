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Київ отримав від уряду США спецтехніку і понад 130 генераторів

Четвер, 15 грудня 2022, 12:59 - Олексій Павлиш

Київ отримав від уряду США спецтехніку і генератори для роботи на котельних та станціях теплопостачання столиці - йдеться про передачу на безоплатній основі 4 екскаваторва та понад 130 генераторів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.

"Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам.

Сучасні екскаватори вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі. Наразі в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щоденно вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", - написав Кличко.

Він додав, що дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також - для потреб диспетчеризації та зв’язку. За його словами, це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення.

"За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання.

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Ми прагнемо організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики", - написав мер Києва.

Він написав, що також за сприяння USAID Проєкт енергетичної безпеки у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.

Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю 1,3 млн доларів.

Економічна правда

Київ енергетика США
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