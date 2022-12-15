Нацбанк вводить в обіг нові 100-гривневі банкноти з підписом Пишного

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Нацбанк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року - з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

Водночас банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень", - пояснили в Нацбанку.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Економічна правда