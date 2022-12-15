ООН протягом року надала українцям $4,5 мільярда гуманітарної допомоги: співпрацю продовжать у 2023
Організація Об’єднаних Націй цього року надала українцям понад 4,5 мільярда доларів гуманітарної підтримки, наступного року співпрацю продовжать.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
Глава Кабінету міністрів зустрівся з заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом та обговорив заплановану співпрацю та позитивний ефект від реалізованих ініціатив.
"Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться", – зазначив Шмигаль.
Також прем’єр додав, що надалі у гуманітарній сфері планується активна співпраця з ООН за чотирма напрямками:
- розмінування – започаткування нових програм гуманітарного розмінування в Україні;
- допомога переселенцям – продовження надання прямої фінансової допомоги ВПО, облаштування прихистків для переселенців;
- відновлення – реалізація програм із відбудови пошкодженого через війну житла, допомога прифронтовим громадам, надання гуманітарної допомоги на деокупованих територіях, підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій;
- економіка – підтримка малого та середнього бізнесу.
"Сподіваємося на підтримку з боку ООН урядових програм допомоги бізнесу для збільшення робочих місць та доходів населення", – додав очільник уряду.