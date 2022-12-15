ООН протягом року надала українцям $4,5 мільярда гуманітарної допомоги: співпрацю продовжать у 2023

t.me/Denys_Smyhal

Організація Об’єднаних Націй цього року надала українцям понад 4,5 мільярда доларів гуманітарної підтримки, наступного року співпрацю продовжать.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Глава Кабінету міністрів зустрівся з заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом та обговорив заплановану співпрацю та позитивний ефект від реалізованих ініціатив.

"Цінуємо таку підтримку та сподіваємося, що наступного року ця сума лише збільшиться", – зазначив Шмигаль.

Також прем’єр додав, що надалі у гуманітарній сфері планується активна співпраця з ООН за чотирма напрямками:

розмінування – започаткування нових програм гуманітарного розмінування в Україні;

допомога переселенцям – продовження надання прямої фінансової допомоги ВПО, облаштування прихистків для переселенців;

відновлення – реалізація програм із відбудови пошкодженого через війну житла, допомога прифронтовим громадам, надання гуманітарної допомоги на деокупованих територіях, підтримка людей, які залишаються в зоні активних бойових дій;

економіка – підтримка малого та середнього бізнесу.

"Сподіваємося на підтримку з боку ООН урядових програм допомоги бізнесу для збільшення робочих місць та доходів населення", – додав очільник уряду.