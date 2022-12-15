Всі розділи
Укр / Рус

Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго" – атаку відбили

Четвер, 15 грудня 2022, 10:55 - Олексій Павлиш

Російські хакери атакували "Львівобленерго" - завдяки вчасному попередженню від СБУ IT-фахівцям компанії вдалося відбити атаку.

Про це повідомляє пресслужба "Львівобленерго" у Facebook.

"Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго".

Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку", - йдеться у повідомленні.

Наразі вжиті додаткові заходи захисту ІТ-інфраструктури, тому вебсайт "Львівобленерго" та інші сервіси можуть працювати з певною затримкою, пояснили в компанії.

Економічна правда

хакери кібератака Росія обленерго війна
Матеріали за темою
Кількість кібератак на Україну продовжує зростати – Держспецзв'язку 10 листопада 2022, 17:17
Цілі хакерів: топ-5 вразливостей бізнесу 3 листопада 2022, 17:48
Метавсесвіт відкриває нові можливості для кіберзлочинності – Інтерпол 28 жовтня 2022, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті