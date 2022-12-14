Перший транш макрофіну від ЄС у розмірі €3 мільярдів Україна може отримати вже в січні – Марченко

Україна розраховує отримати перший транш ухваленої Європарламентом макрофінансової допомоги вже у січні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Україна вітає схвалення Європарламентом нової макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро у 2023 році, очікуючи остаточне рішення Ради ЄС та проведення необхідних процедур і підготовки необхідних документів.

"Перший транш очікуємо вже у січні – 3 млрд євро", – сказав Марченко

Марченко додав, що мова йде про довгостроковий кредит на термін понад 20 років під процентну ставку в межах ризику Єврокомісії – близько 3-4% річних за поточними ставками.

Нагадуємо:

Депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

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Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

13 грудня посли ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги, але довелося піти на поступки Угорщині, яка блокувала це рішення.