Польща розвиває власний газовий флот: до кінця 2025 року матиме 8 танкерів

Судно Lech Kaczyński фото: ORLEN

Польська нафтопереробна компанія ORLEN Group у 2023 році отримає у своє користування два танкери для перевезення скрапленого природного газу, а до кінця 2025 року кількість таких танкерів зросте до 8.

Про це йдеться у заяві польської держкомпанії.

"Маючи власний флот суден-газовозів, ORLEN Group зможе ефективно управляти поставками в Польщу і зміцнити свої позиції на світовому ринку СПГ", - заявили в компанії.

Танкери для Польщі будує південнокорейська Hyundai Heavy Industries - у місті Ульсан (Південна Корея) пройшла церемонія присвоєння імен двом суднам для перевезення СПГ.

Перше судно отримало назву "Lech Kaczyński" (колишній президент Польщі Лех Качинський), друге - "Grażyna Gęsicka" (колишня міністерка регіонального розвитку Польщі Гражина Ґенсицька).

Обидва політики загинули у 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом.

Будівництво кожного судна зайняло близько 18 місяців. Вони є найсучаснішими суднами такого типу у світі, кажуть в компанії.

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"Це символічний жест пам'яті покійним президенту Польщі Леху Качинському та міністру регіонального розвитку Гражині Ґенсіцькій за їхню відданість енергетичній незалежності Польщі та економічному розвитку країни", - заявили в ORLEN Group.

"Для енергетичної безпеки Польщі вкрай важливою є диверсифікація постачання нафти та природного газу - останній ми вже стовідсотково імпортуємо з-за меж Росії. Це є результатом послідовно реалізованої стратегії імпорту скрапленого природного газу.

Поставки скрапленого газу вже покривають майже тридцять відсотків потреб нашої країни. Поставки LNG забезпечуються не лише за рахунок контрактів, а й шляхом розвитку власного флоту. Судна, побудовані на замовлення для нашого ексклюзивного використання, гарантують стабільність перевезень і зміцнюють позиції компанії на світовому ринку СПГ", - заявив генеральний директор PKN ORLEN Даніель Обайтек.

ORLEN буде використовувати судна в рамках довгострокового договору фрахтування з норвезькою компанією Knutsen OAS Shipping, що спеціалізується на технічному обслуговуванні та комерційній експлуатації танкерів-газовозів.

За умовами контракту судновласник відповідатиме за укомплектування зафрахтованих суден та підтримання їх у належному технічному стані, а PGNiG Supply & Trading здійснюватиме повний комерційний контроль за їх експлуатацією.

Економічна правда