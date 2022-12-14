Курс валют на 14 грудня: готівковий євро у банках суттєво подорожчав

У середу, 14 грудня, гривня ослабла відносно долара та євро на "чорному ринку", курси продажу євро у касах банків різко зріс.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара на "чорному ринку" становив 39,98 - 40,12 грн, а у вівторок, 13 грудня, коливався на рівні 39,84 - 40,10 грн. Курс купівлі долара суттєво зріс, відповідно продати долар стало вигідніше.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,87 - 42,28 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,74 - 42,22 грн. Гривня продовжує тенденцію ослаблення відносно євро.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,7 - 40,2 грн (курс на 13 грудня – 39,65 - 40,2 грн);

Євро – 41,275 - 42,15 грн (курс на 13 грудня – 41,1 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,75 - 40,4 грн;

Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.