В Україні змінилася процедура реєстрації транспортних засобів: деталі

З 14 грудня в Україні набуває чинності перелік послуг, які громадяни зможуть отримати щодо транспортних засобів, і де взагалі не буде сенсу робити експертне дослідження.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, пише "Укрінформ".

Рудик пояснив, що з середи в Україні набувають чинності дві постанови Кабміну - № 1019 і 1299, які вносять зміни у процедуру держреєстрації і перереєстрації транспортних засобів.

Зокрема, експертне дослідження транспортних засобів з 14 грудня буде виокремлено з процедури держреєстрації.

За словами Рудика, це не означає скасування послуги, просто з 14 грудня перед тим, як звернутися до територіального сервісного центру МВС, людині потрібно буде пройти і отримати дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби МВС. Висновок експертної служби буде чинним 10 днів.

"Буде дійсним перелік послуг, які можливо буде отримати, і де взагалі експертне дослідження не буде сенсу робити. Це, наприклад, послуги при втраті номерного знаку або втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або щодо перереєстрації транспортного засобу, яке було отримано у спадщину", - уточнив начальник Головного сервісного центру МВС.

Він також розповів про послуги, де дослідження фахівцями експертних служб МВС взагалі не потрібне.

ВІДЕО ДНЯ

До них, зокрема, відносяться: реєстрація нового транспортного засобу, перереєстрація транспортного засобу при заміні анкетних даних власника або фізичної чи юридичної особи, зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з його вибракуванням, перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання тощо.

"Також надалі буде додана опція щодо реєстрації транспортних засобів у зв'язку з переходом права власності за договором фінансового лізингу", - зазначив посадовець.

За його словами, якщо, наприклад, особа купує новий транспортний засіб, то звертатися до експертної служби МВС нема сенсу.

Людині буде достатньо мати з собою паспорт громадянина України, її довідку про реєстрацію кода платника податку, якщо вона у неї є, договір, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, документи, які підтверджують вартість і, відповідно, конструкцію транспортного засобу, пояснив Рудик.

Особа при цьому може звернутися до будь-якого зручного для неї територіального сервісного центру в Україні, додав він.

Економічна правда