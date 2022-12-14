Нафта падає в ціні: збільшення запасів в США викликає сумніви щодо попиту

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузеві дані показали несподіване зростання запасів нафти в США всупереч прогнозам аналітиків про зниження, що посилило побоювання щодо ослаблення попиту навіть при скороченні пропозиції.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або на 0,2%, до 80,50 долара за барель до 07:27 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 34 цента, або на 0,2%, до 75,05 долара.

Причини зміни цін

"Я все ще очікую, що ціни на нафту можуть продовжити свої недавні темпи відновлення", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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Очікується, що в середу керівники Федеральної резервної системи США підвищать процентні ставки на 50 базисних пунктів, сповільнивши темпи з 75 базисних пунктів, яких вони дотримувалися на засіданнях з червня, на тлі боротьби з інфляцією.

Індекс споживчих цін в США виріс на 0,1% в листопаді після зростання на 0,4% в попередньому місяці.

"Будь-який коментар з боку ФРС, що вказує на подальше уповільнення підвищення ставок в США, буде підтримувати ціни на нафту", - сказав Баден Мур, глава відділу досліджень сировинних товарів в National Australia Bank.

Запаси нафти в США виросли приблизно на 7,8 млн барелів за тиждень до 9 грудня, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, в той час як аналітики, опитані Reuters, очікували падіння запасів на 3,6 млн барелів.

Дорожній і повітряний рух в Китаї різко відновився, згідно з даними міністерства транспорту, туристичних аналітичних фірм і енергетичних консалтингових компаній, що підвищило перспективи попиту на паливо.

У своєму останньому щомісячному звіті ОПЕК заявила, що очікує значного зростання світового попиту на нафту в 2023 році, а потенційний економічний підйом може бути викликаний пом'якшенням політики Китаю, пов'язаної з COVID.

Економічна правда