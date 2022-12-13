Одеський порт відновив роботу після знеструмлення

В Адміністрації морських портів України (АМПУ) заявили про відновлення роботи Одеського порту після знеструмлення внаслідок обстрілу російськими військами.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на речницю АМПУ Олену Гіряєву.

"Портовики відновили завантаження суден експортною агропродукцією завдяки ліквідації працівниками ДТЕК наслідків обстрілу об’єктів енергетики російськими військами", - заявила Гіряєва.

За її словами, на сьогодні порт функціонує у штатному режимі.

Раніше повідомлялось, що "Одеса" тимчасово припиняв перевалку вантажів через відсутність енергоживлення.

Нагадаємо:

Два порти Великої Одеси відновили роботу після знеструмлення внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

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Економічна правда