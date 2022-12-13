Понад 60% українців витратять частину новорічного бюджету на допомогу ЗСУ – Deloitte

61% українців, незважаючи на війну, не планують відмовлятися від новорічного шопінгу, а понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на шопінг витратять на допомогу ЗСУ або постраждалим від війни.

Про це свідчать результати опитування українських споживачів компанії "Делойт" в Україні.

"Більшість українців (61%), попри все, планує новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватиме менше товарів, аніж у 2021 році", - кажуть в "Делойт".

При цьому бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тис грн.

Зазначається, що у фокусі покупок найнеобхідніше - продукти харчування, товари для дітей, одяг та взуття.

Під час здійснення покупок споживачі насамперед зважатимуть на наявність знижок, а також на власний попередній досвід, йдеться в дослідженні.

"Понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни.

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А 63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець не залишив ринок РФ", - свідчать результати опитування.

При цьому офлайн переважатиме над онлайном. Основним місцем для новорічного та різдвяного шопінгу, згідно з опитуванням, цьогоріч стануть великі супермаркети і торговельні центри/універмаги. На третьому місці - покупки в інтернеті.

В умовах високої невизначеності, яка спричинена війною, шопінг українців відкладається на другу половину грудня, додають в "Делойт".

"Війна суттєво впливає на споживацькі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі купівля онлайн наразі не знаходить підтвердження в Україні.

Проте незламність українців, яка простежується й у готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт", - заявив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.

Дослідження проводили методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету населення України.

В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.

Економічна правда