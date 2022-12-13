Чехія надасть Україні фінансову допомогу та генератори на 8,5 мільйона євро

Чехія виділяє Україні фінансову допомогу та обладнання на суму 8,5 мільйона євро для проходження зими.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", передає Інтерфакс-Україна.

"Чеська Республіка наразі постачає генераторні системи та обігрівачі в Харківську область, Дніпро, Київ, до шкіл та лікарень. Це становить 5 млн євро, щоб у людей було світло і тепло під час блекауту", – сказав він.

Крім цього, Фала додав, що Чехія виділяє 2,5 млн євро на "центри незламності" та 1 млн євро на підтримку лікарів. Також республіка надасть понтонні переправи та мостові технології.

Голова чеського уряду наголосив, що Європа має орієнтуватися на три напрями: військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

"Наразі триває зима, і тому ми приділяємо увагу невідкладним потребам. Але буде помилкою втратити з уваги тривалу стабілізацію, відновлення та реконструкцію (…). У нас великі виклики, але ми не можемо зупинятися та зменшувати оберти. Частина України повністю зруйнована. Тепер нам разом належить її відновити", – додав Фіала.

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