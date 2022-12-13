Китай заборонив експорт чипів Loongson, які можуть використовуватись в ВПК, в Росію – ЗМІ

Уряд Китаю заборонив поставки процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch в Росію, оскільки технологія є стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

За даними джерела, близького до Мінцифри РФ, деякі російські виробники електроніки вже тестували ці чіпи, але наразі придбати партію неможливо.

"Хоча російські компанії не сильно залежали від китайських процесорів, при теоретичному блокуванні паралельного імпорту вони сподівалися перейти на рішення Loongson", – пояснив співрозмовник.

Цю інформацію підтвердило джерело на ринку електроніки та додало, що китайський уряд заборонив експорт процесорів Loongson у всі країни, в тому числі і в РФ, оскільки це оригінальне рішення китайської електроніки.

Корпорація Loongson заснована у 2002 році Академією наук Китаю для створення альтернативи американським процесорам Intel та AMD. У 2021 корпорація представила власну архітектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), сумісну з програмами, написаними під архітектуру Intel (X86) та AMD (ARM).

Після початку російської агресії проти України провідні виробники процесорів Intel та AMD призупинили постачання до РФ. Після цього в Росії легалізували паралельний імпорт – у переліку товарів, дозволених для ввезення каналами паралельного імпорту, є, зокрема, продукція Intel.

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У випадку блокування паралельного імпорту та виснаження запасів процесорів Intel та AMD російські компанії могли б використовувати продукцію Loongson, якби не рішення влади КНР.

Водночас поки ноутбуки і материнські плати на Loongson можна купити на AliExpress.

Економічна правда