Twitter розпустив Раду з питань довіри та безпеки 

Twitter розпустив громадську Раду з питань довіри та безпеки, сформовану в 2016 році для консультування платформи щодо рішень на сайті.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на електронний лист, з яким ознайомилося агентство.

Відколи компанію очолив мільярдер Ілон Маск, близько половини працівників соціальної мережі, 3 700 співробітників, були звільнені. Ще понад 1 000 співробітників подали у відставку, серед яких Йоель Рот, екскерівник відділу довіри та безпеки компанії.

"Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переоцінюємо, як найкраще отримувати інформацію щодо нашої роботи з розробки продуктів і політики з зовнішніх джерел. В рамках цього процесу ми вирішили, що Рада з питань довіри та безпеки не є найкращою структурою для цього", - йдеться в листі, надісланому членам Ради з питань довіри та безпеки. Сторінка групи в Twitter була видалена.

До складу ради входили різні правозахисні організації, науковці та інші органи, які виступали за безпеку і консультували Twitter при розробці продуктів, програм і правил, згідно з веб-архівом сторінки.

Зазначається, що лист від Twitter надійшов членам Ради менш ніж за годину до того, як вони очікували на зустріч з керівниками компанії, повідомляє Washington Post.

Минулого тижня троє членів Ради подали у відставку через занепокоєння щодо безпеки користувачів Twitter. "З даних досліджень очевидно, що, всупереч заявам Ілона Маска, безпека і благополуччя користувачів Twitter знижуються", – написала членкиня ради Енн Колльєр.

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