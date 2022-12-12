НБУ пом’якшив деякі валютні обмеження, зокрема для роботи страховиків

Національний банк дозволив страховим компаніям здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування з нерезидентам, а також пом’якшив валютні обмеження для іноземців у лавах ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

З 13 грудня страховики зможуть здійснювати страхові платежі за перестрахування перед нерезидентами на підставі договорів, укладених до 24 лютого за документами, які були складені до 31 травня, а також договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня, якщо умови передбачають покриття воєнних ризиків.

Такі операції можливі лише якщо перестраховик-нерезидент має високий рейтинг фінансової надійності (не нижче ніж "A3" за Moody’s, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best). Низка вимог стосується також українських страховиків: вони повинні мати прозору структуру власності, бездоганну ділову репутацію та виконувати нормативи платоспроможності та достатності капіталу, а також ризиковості операцій.

Можливість сплачувати валютні платежі за договорами з перестраховиками-нерезидентами дозволять забезпечити дотримання страховиками зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, що виникли станом на 31 травня, наголошують в НБУ. Це важливо для збереження безперервності роботи страхового ринку країни.

Також з 13 грудня НБУ забезпечив можливість для іноземців, які служать у Збройних Силах України, переказувати за кордон отримане грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті.

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