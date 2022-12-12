НБУ пом’якшив деякі валютні обмеження, зокрема для роботи страховиків
Національний банк дозволив страховим компаніям здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування з нерезидентам, а також пом’якшив валютні обмеження для іноземців у лавах ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
З 13 грудня страховики зможуть здійснювати страхові платежі за перестрахування перед нерезидентами на підставі договорів, укладених до 24 лютого за документами, які були складені до 31 травня, а також договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня, якщо умови передбачають покриття воєнних ризиків.
Такі операції можливі лише якщо перестраховик-нерезидент має високий рейтинг фінансової надійності (не нижче ніж "A3" за Moody’s, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best). Низка вимог стосується також українських страховиків: вони повинні мати прозору структуру власності, бездоганну ділову репутацію та виконувати нормативи платоспроможності та достатності капіталу, а також ризиковості операцій.
Можливість сплачувати валютні платежі за договорами з перестраховиками-нерезидентами дозволять забезпечити дотримання страховиками зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, що виникли станом на 31 травня, наголошують в НБУ. Це важливо для збереження безперервності роботи страхового ринку країни.
Також з 13 грудня НБУ забезпечив можливість для іноземців, які служать у Збройних Силах України, переказувати за кордон отримане грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті.
Серед інших змін:
- врегулювано питання оплати нерезидентам страхових платежів за договорами перестрахування авіаційних ризиків щодо літаків, зокрема в оренді або лізингу;
- уточнено норми щодо здійснення переказів перестраховикам-нерезидентам за міжнародними договорами страхування "Зелена картка";
- уточнено порядок визначення банками обсягів банківських металів, які вони можуть продавати клієнтам із фізичною поставкою;
- дозволено державним підприємствами та юрособам-резидентам, які фінансуються яких коштом держбюджету, переказувати кошти за кордон для сплати членських внесків до міжнародних організацій та інших юросіб-нерезидентів.