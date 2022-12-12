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Низка пасажирських поїздів затримуються через негоду

Понеділок, 12 грудня 2022, 18:55 - Анастасія Жарикова
 
УЗ

"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Найбільше запізнюються поїзди:

  • №716/715 Перемишль – Київ на 8:35 год;
  • №706/705 Перемишль – Київ на 3:51 год;
  • №32/31 Перемишль – Запоріжжя 1:20 год;
  • №45/46 Харків – Ужгород на 1:18 год;
  • №90/89 Перемишль – Київ на 1:01 год.

Із затримками в межах пів години курсують поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево.

"Просимо вибачення та дякуємо нашим пасажирам за розуміння. Боремося з обледенінням контактної мережі та підстраховуємось резервними тепловозами, рух не спиняється", – резюмували в УЗ.

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Економічна правда
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