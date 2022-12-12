Низка пасажирських поїздів затримуються через негоду
Понеділок, 12 грудня 2022, 18:55 -
"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких поїздів через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Найбільше запізнюються поїзди:
- №716/715 Перемишль – Київ на 8:35 год;
- №706/705 Перемишль – Київ на 3:51 год;
- №32/31 Перемишль – Запоріжжя 1:20 год;
- №45/46 Харків – Ужгород на 1:18 год;
- №90/89 Перемишль – Київ на 1:01 год.
Із затримками в межах пів години курсують поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево.
"Просимо вибачення та дякуємо нашим пасажирам за розуміння. Боремося з обледенінням контактної мережі та підстраховуємось резервними тепловозами, рух не спиняється", – резюмували в УЗ.