У листопаді кількість оплат через термінали бізнесу в телефонах зросли на третину

У листопаді в умовах аварійного відключення електроенергії малий бізнес та підприємці частіше приймали оплату картками через "Термінал ПриватБанку" на мобільних пристроях.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

За останній місяць кількість користувачів сервісу зросла на 25%. Кількість оплат безконтактними картками та гаджетами через "Термінал" у листопаді в порівнянні з жовтнем зросли на 30%, повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

"Коли немає електрики, але є мобільний інтернет "Термінал" є найбільш простим і доступним засобом оплачувати покупки картками та не відмовляти клієнтові у покупці. Ще одним зручним засобом приймати безготівкові оплати, коли немає світла, є QR код з POS-терміналу в нашому телеграм-боті", – додав Заіграєв.

Як підключити послугу?

"Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити застосунок Термінал, зареєструватися за декілька хвилин та приймати до оплати картки будь-яких банків", – зазначили у фінустанові.

Крім цього продавці на час відсутності енергопостачання можуть використовувати QR код свого POS-терміналу у смартфоні.

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Для цього треба зайти у телеграм-бот, натиснути QR для сплати та ввести мерчант терміналу (можна побачити на будь-якому чеку цього ж POS-термінала, починається на S, наприклад S1240RWZ).

"Для оплати покупцю достатньо відкрити Приват24, сканувати QR код продавця, ввести суму товару та підтвердити операцію", – пояснили в банку.