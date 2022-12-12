Twitter відновлює функцію підписки Blue: для юзерів Apple плата зросла

У соцмережі Twitter з понеділка, 12 грудня, відновлюється передплата Twitter Blue, яку призупинили через навалу ботів.

Про це повідомляє BBC.

Послуга як і раніше коштує 8 дол на місяць, але для тих, хто використовує додаток Twitter на пристроях Apple, через комісію вартість зросла до 11 дол.

Серед додаткових функцій Twitter Blue як і раніше є кнопка редагування. Також передплатники Blue бачитимуть менше реклами, їхні твіти будуть розміщуватися над іншими, і вони зможуть публікувати та переглядати довші та якісніші відео, повідомляє платформа.

Зазначається, що раніше блакитна галочка використовувалася як інструмент перевірки для відомих облікових записів як знак автентичності. Twitter роздавав її безкоштовно, але тільки соцмережа вирішувала, кому її даватимуть. Новий власник платформи Ілон Маск вирішив, що це несправедливо.

Тепер ці галочки будуть замінені або золотими (для підприємств), або сірими (для інших, наприклад, органів влади) значками, згідно з власним обліковим записом Twitter.

Згідно з новою системою, підписники, які змінюють свої імена або фото, втрачатимуть синю галочку, доки обліковий запис не буде перевірено Twitter.