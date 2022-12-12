Курс валют на 12 грудня: євро продовжує зміцнюватися

У понеділок, 12 грудня, гривня продовжила повільно зміцнюватися проти долара, проте курс євро ослаб на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара на "чорному ринку" становив 39,85 - 40,06 грн, а у п’ятницю, 9 грудня, коливався на рівні 39,69 - 39,96 грн. Вранці у понеділок курс продажу влаштував "гойдалки" і ненадовго стрибнув до 40,5 грн за долар.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,5 - 41,82 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 41,38 - 41,75 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,6 - 40,1 грн (курс на 9 грудня – 39,60 - 40,1 грн);

Євро – 41,0 - 41,9 грн (курс на 9 грудня – 41,05 - 41,825 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,65 - 40,4 грн;

Укрексімбанк – 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.