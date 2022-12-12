Мінцифри запустило бета-тестування нової послуги для ФОП у "Дії": як долучитись
Мінцифри запустило бета-тестування витягу з Єдиного державного реєстру на порталі "Дія".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
"Цифровізуємо один з найпопулярніших документів для ФОП. Щоб усе працювало швидко та без помилок, послугу потрібно протестувати. Тож запрошуємо вас стати першими користувачами витягу з ЄДР на порталі Дія", - йдеться у повідомленні.
Раніше, щоб отримати цей витяг, треба було йти в ЦНАП, сплачувати адмінзбір 120грн та чекати на документ 24 години, зазначають в міністерстві.
Натомість на порталі Дія можна замовити витяг з ЄДР:
- онлайн - без візитів до держустанов,
- 90 гривень замість 120,
- оплата карткою просто на порталі.
Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:
- є або були підприємцями
- мають електронний підпис.
Послугу розроблено Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
Економічна правда