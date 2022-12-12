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Мінцифри запустило бета-тестування нової послуги для ФОП у "Дії": як долучитись

Понеділок, 12 грудня 2022, 10:35 - Олексій Павлиш

Мінцифри запустило бета-тестування витягу з Єдиного державного реєстру на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

"Цифровізуємо один з найпопулярніших документів для ФОП. Щоб усе працювало швидко та без помилок, послугу потрібно протестувати. Тож запрошуємо вас стати першими користувачами витягу з ЄДР на порталі Дія", - йдеться у повідомленні. 

Раніше, щоб отримати цей витяг, треба було йти в ЦНАП, сплачувати адмінзбір 120грн та чекати на документ 24 години, зазначають в міністерстві.

Натомість на порталі Дія можна замовити витяг з ЄДР:

  • онлайн - без візитів до держустанов,
  • 90 гривень замість 120,
  • оплата карткою просто на порталі.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, які:

  • є або були підприємцями
  • мають електронний підпис.

Послугу розроблено Мінцифри спільно з Мін'юстом за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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