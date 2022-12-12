Нафта дорожчає на тлі невизначеності з відновленням роботи трубопроводу в США

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у понеділок, оскільки ключовий для США трубопровід залишився закритим, в той час як президент РФ Путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на західне обмеження цін.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 41 цент, або на 0,5%, до 76,51 долара за барель до 07:30 за Гринвічем.

Американська нафта WTI коштувала 71,55 долара за барель, що на 53 цента, або на 0,8% дорожче.

Причини зміни цін

Зростання цін у понеділок на Brent та WTI відбулося після того, як обидва сорти впали минулого тижня до найнижчого рівня з грудня 2021 року на тлі побоювань, що можлива глобальна рецесія вплине на попит на нафту.

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"Ціни на нафту вищі, оскільки трубопровід Keystone залишається закритим, контроль над COVID в Китаї ослаблений і через побоювання, що Росія може скоротити видобуток", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

У неділю канадська компанія TC Energy заявила, що ще не визначила причину витоку з нафтопроводу Keystone минулого тижня в США. Вона не дала ніяких термінів щодо того, коли трубопровід відновить роботу.

Нафтопровід Keystone потужністю 622 тис барелів на добу є критично важливою артерією, що транспортує важку канадську нафту з Альберти на нафтопереробні заводи на Середньому Заході США і узбережжі Мексиканської затоки.

Китай, найбільший в світі імпортер сирої нафти, продовжував послаблювати свою сувору політику нульового рівня COVID-19, хоча вулиці в столиці Пекіна залишалися тихими, а багато підприємств не працювали на вихідних, а жителі говорили, що до повернення до нормального життя ще далеко.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія, найбільший в світі експортер енергоносіїв, може скоротити видобуток і відмовиться продавати нафту будь-якій країні, яка накладе обмеження на російський експорт, узгоджене країнами G7.

У той час як невизначеність навколо санкцій ЄС щодо російської нафти і пов'язаного з ними обмеження цін підтримувала високу волатильність цін, санкції поки що мали обмежений вплив на світові ринки, відзначають аналітики ANZ в своїй записці.

Економічна правда