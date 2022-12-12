У ЄС з січня з’явиться представник для нагляду за дотриманням санкцій – ЗМІ

Євросоюз планує створити нову посаду представника з питань санкцій, який буде вимагати більш жорсткого виконання санкцій ЄС в країнах, зокрема Туреччині, для попередження обходу заходів Росією.

Про це повідомляє Financial Times.

Обійняти новостворену посаду з січня, за словами співрозмовників агентства, було запропоновано колишньому послу ЄС в США Девіду О'Саллівану. Перший представник з питань санкцій таким чином очолити зусилля Єврокомісії з забезпечення повного дотримання санкцій у всьому світі.

Очікується, що рішення про призначення буде прийнято комісією у вівторок, повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

Серед країн, які перебувають у фокусі уваги ЄС, є Туреччина, яка відмовилася віддзеркалити санкції ЄС, запроваджені проти Москви.

США та ЄС, зокрема, вимагають від Анкари посилити боротьбу з поставками заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль за промисловою та оборонною продукцією, запроваджений проти Росії.

Серед інших країн у фокусі уваги - Сербія та Об'єднані Арабські Емірати, повідомив високопосадовець ЄС.