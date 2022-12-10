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В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни 

Субота, 10 грудня 2022, 15:45 - Ігор Пилипів
 
getty images

Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна. 

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Агровиробники вже повністю завершили збір:

  • пшениці  – намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменю – 5,6 млн тонн;
  • гороху –  261 тис. тонн;
  • ріпаку – 3,2 млн тонн.

На фінішній прямій збір гречки (98% – 157 тис. тонн), проса (97% – 99,5 тис тонн), соняшника (98% – 10 млн тонн), сої (98% – 3,7 млн тонн) та триває збір кукурудзи (вже намолочено 17,2 млн тонн з 66% площі).

Крім того,цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів.

Загалом збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.

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