В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни 

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Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Агровиробники вже повністю завершили збір:

пшениці – намолочено 19,4 млн тонн;

ячменю – 5,6 млн тонн;

гороху – 261 тис. тонн;

ріпаку – 3,2 млн тонн.

На фінішній прямій збір гречки (98% – 157 тис. тонн), проса (97% – 99,5 тис тонн), соняшника (98% – 10 млн тонн), сої (98% – 3,7 млн тонн) та триває збір кукурудзи (вже намолочено 17,2 млн тонн з 66% площі).

Крім того,цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів.

Загалом збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.

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