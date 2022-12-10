В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни
Субота, 10 грудня 2022, 15:45 -
Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Агровиробники вже повністю завершили збір:
- пшениці – намолочено 19,4 млн тонн;
- ячменю – 5,6 млн тонн;
- гороху – 261 тис. тонн;
- ріпаку – 3,2 млн тонн.
На фінішній прямій збір гречки (98% – 157 тис. тонн), проса (97% – 99,5 тис тонн), соняшника (98% – 10 млн тонн), сої (98% – 3,7 млн тонн) та триває збір кукурудзи (вже намолочено 17,2 млн тонн з 66% площі).
Крім того,цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів.
Загалом збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
Білорусь без попередніх умов готова дозволити транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви.