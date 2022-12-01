Понад половину мешканців Херсона знову зі світлом

Енергетики відновили електропостачання у Херсоні на 65% після того, як вранці у четвер світло зникло у всьому місті після чергових російських обстрілів.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Завдяки професіоналізму та героїзму ремонтних бригад, що без відпочинку лагодили електролінії у Херсоні після ранкового ворожого обстрілу, місто знову на 65% - зі світлом", – написав Янушевич.

Як раніше повідомлялося, у четвер, 1 грудня, у Херсоні зникла напруга у електромережах через обстріли росіян.

Днем раніше окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини. Зокрема, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона.

Нагадуємо:

Попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів.