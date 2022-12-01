Представники "Росатома" на ЗАЕС привласнюють зарплати українського персоналу – розвідка

Представники російської корпорації "Росатом" "відмивають" гроші, які виділяються на здійснення управління ЗАЕС - для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України.

Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Наголошується, що реальна фінансова звітність не оформлюється і не подається.

"Тобто, гроші, які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому".

Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких - це так звані "кадирівці" з батальйону "Ахмат". Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами", - підкреслюють в розвідці.

У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію.

"Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару.

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Співробітники ФСб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ", - додали в розвідці.

Економічна правда