Ексгравець української збірної з футболу отримав підозру у несплаті податків на 18 мільйонів

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру "представнику збірної України з футболу" в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків. За даними ЕП, йдеться про одного з ексфутболістів збірної.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Представнику збірної" повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У БЕБ заявили, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн.

"Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн, додають в БЕБ.

ВІДЕО ДНЯ

Підозрюваному інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За даними джерел ЕП, йдеться про одного із колишніх футболістів збірної.

Раніше спортивне видання Tribuna повідомляло, що проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна відкрили кримінальне провадження, підозрюючи його в ухилянні від сплати податків та відмиванн грошей в особливо великих розмірах.

За даними видання, у справі фігурують відомий футбольний агент Вадим Шаблій та інші агенти, а також теперішні та колишні гравці основного складу "Шахтаря".

Як пише Tribuna, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки Кісткін:

ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом заниження оподаткованого доходу, на загальну суму понад 115 769101.46 грн.

проводив у відділеннях АТ КБ "Приватбанк" та АТ "ПУМБ" фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації (відмивання), на загальну суму понад 130 млн грн.

"Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному взаємодіяв Олександр.

Це насамперед голкіпер "Шахтаря" та ексгравець збірної України Андрій Пятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій", - писала Tribuna.

За даними видання, крім Пятова та Кучера, в списку контрагентів у справі Кісткіна фігурують також Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін та Микола Матвієнко.

"Від них усіх на рахунки Олександра впродовж вказаного періоду надходили кошти.

Паралельним списком прямо або опосередковано йдуть футбольні агенти. Окрім Шаблія, це Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Також в справі фігурує дружина Шаблія Марина", - йшлося у статті Tribuna.

Економічна правда