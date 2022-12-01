Після ракетних ударів українська енергетична система залишається стійкою на 15% у порівнянні з жовтнем.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на форумі Центру економічної стратегії "Антикрихкість України: уроки 2022 року", який ЦЕС проводить у партнерстві з ЕП.

"Жодна з європейських країн не витримала б таких атак. Україна витримала, бо мала шалений запас міцності.



У нас були побоювання про пошкодження енергосистеми ще з травня. Це саме стосувалось газотранспортної системи", - заявив Харченко.

Також експерт додав, що атаки на енергетичну систему України сплановані російськими енергетиками. Але, на щастя, влучність російських ракет низька.

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Економічна правда