Енергетична система України зараз стійка лише на 15% – експерт
Після ракетних ударів українська енергетична система залишається стійкою на 15% у порівнянні з жовтнем.
Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на форумі Центру економічної стратегії "Антикрихкість України: уроки 2022 року", який ЦЕС проводить у партнерстві з ЕП.
"Жодна з європейських країн не витримала б таких атак. Україна витримала, бо мала шалений запас міцності.
У нас були побоювання про пошкодження енергосистеми ще з травня. Це саме стосувалось газотранспортної системи", - заявив Харченко.
Також експерт додав, що атаки на енергетичну систему України сплановані російськими енергетиками. Але, на щастя, влучність російських ракет низька.
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Економічна правда