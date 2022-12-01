Змова на торгах: АМКУ оштрафував дві компанії на понад 30 мільйонів

Антимонопольний комітет встановив змову на торгах під час продажу об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій Тернопільського радіозаводу "Оріон" – та оштрафував причетні компанії на 30 133 600 гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що відповідний аукціон проводило регіональне відділення Фонду державного майна по Тернопільській області у 2018 році. Тоді стартова ціна продажу складала 24 885 870,00 грн (без ПДВ), а переможцем стало ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал".

Комітет під час розгляду справи встановив, що ця компанія здобула перемогу не конкурентним шляхом, а завдяки тому, що попередньо узгодила умови участі в аукціоні з іншим його учасником – ТОВ "Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра". А отже, завдяки цьому конкуренцію між ними було усунуто.

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала дії ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал" і ТОВ "Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра" порушенням закону "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

За порушення законодавства на компанії наклали штрафи на загальну суму 30 133 600 грн.